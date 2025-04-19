Bitlis merkezli 32 ilde 'joker' operasyonu: 258 gözaltı

Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 19.04.2025 - 12:22

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyen şahısları MTSK ve SRC sınavlarından geçirmek için yerlerine ‘joker’ eleman olarak tabir edilen kişilerin sınava yerleştirildiği veya kopya düzeneği kullanılarak sınavlardan geçirildikleri ve usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi.

Bu organizasyonu yöneterek suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyen 43 organizatör ile suça karıştıkları tespit edilen 258 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 258 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 348 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 adet sahte kimlik, 5 adet sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 12 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.