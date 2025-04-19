'Narkokapan-Ankara' operasyonda yakalanan 138 şüpheli tutuklandı
Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan-Ankara' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 138'i tutuklandı.
Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 'Torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik önceki gün başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, birinci gün sorguya sevk edilen şüphelilerden 138'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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