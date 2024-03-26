Bitlis Valiliği duyurdu: Eğitime bugün ara verildi!

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:56
Bitlis Valiliği duyurdu: Eğitime bugün ara verildi!
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.


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