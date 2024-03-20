Van'ın 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:14

Güncelleme: 20.03.2024 - 00:14

Çatak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Bahçesaray ve Saray kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.