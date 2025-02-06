Sinop’ta 101 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sinop’ta iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde toplam 101 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 21, Dikmen’de 21, Durağan’da 30, Gerze’de 15, Türkeli’nde 8, Erfelek’te 2 ve merkez ilçede 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #Sinop #kar yağışı
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