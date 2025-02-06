Giresun’da 432 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun’da 432 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:33

Edinilen bilgiye göre Merkez’de 40, Alucra’da 32, Bulancak’ta 51, Çamoluk’ta 23, Çanakçı’da 13, Dereli’de 34, Doğankent’te 9, Espiye’de 23, Eynesil’de 11, Görele’de 50, Güce’de 10, Keşap’ta 32, Piraziz’de 10, Şebinkarahisar’da 34, Tirebolu’da 38, Yağlıdere’de 21 olmak üzere toplam 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipleri 24 greyder, 10 yükleyici, 21 kanal kazıcı ve 3 kar bıçaklı iş makinesiyle köy yollarının açılması için yoğun mücadele yürütüyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, yurttaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Etiketler: #giresun #Ulaşım #kapalı yol

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