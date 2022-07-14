Bitlis'te 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:52

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi sınırlarındaki Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 14 Temmuz saat 00.30 ile 16 Temmuz saat 20.00 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 17.00'den itibaren kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.