Bitlis'te 50 düzensiz göçmen yakalandı: 1 gözaltı!
Tatvan ilçesinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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