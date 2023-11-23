Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 23:11
Bodrum açıklarında 56 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 56 göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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