Kaçak göçmenler Kars'taki gecekonduda yakalandı!
Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen, gecekonduda yakalandı. Afganistan uyruklu organizatör E.N. yakalanırken, 1 Türk vatandaşı ise aranıyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemek amacıyla Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir gecekonduya operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerdeki aramada, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Göçmenleri ülkeye para karşılığında sokan Afganistan uyruklu organizatör E.N. gözaltına alındı.
Organizatör olarak 1 Türk vatandaşının de arandığı bildirildi. Jandarmadaki işlemleri süren 15 göçmenin sınır dışı edileceği öğrenildi.
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