Bitlis'te durdurulan araçtan 16 kilo eroin çıktı

14 Aralık 2021 Salı, 21:41

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce il merkezimizde yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 49 parça halinde toplam ağırlığı 16 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili B.D. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

