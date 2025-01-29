Bitlis'te 'kaçak göçmen' operasyonu: 9 kişi yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Bitlis kırsalında jandarmanın denetimlerinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise tutuklandı.

Bitlis'te 'kaçak göçmen' operasyonu: 9 kişi yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:28

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken; ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında denetim yaptı.

Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 


Etiketler: #bitlis

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