Bitlis'te kar yağışı... 77 köye ulaşım sağlanamıyor!

Bitlis’te dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Bitlis'te kar yağışı... 77 köye ulaşım sağlanamıyor!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:41

Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 77 köy yolunu da ulaşıma kapattı.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini, dün etkili olan kar yağışının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Kar yağışı sonrası araçlar ve ağaçlar ise beyaza büründü. Yurttaşlar işe gitmek için önce araçlarını temizlerken, öğrenciler de karlar arasında okula gitmek zorunda kaldı.

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde karayolları ekipleri çalışma başlatırken, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise il özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.


Etiketler: #kar yağışı #köy #Ulaşım #bitlis

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