Bitlis'te terör operasyonu: Gözaltılar var!
Bitlis'te polisin düzenlediği PKK/KCK terör operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, yakalandı.
Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 179 fişek, 53 av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın, 1 adet sözde Kürdistan ibareli tişört ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: #bitlis #Terör #Operasyon
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