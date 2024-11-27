Suçüstü yakalandılar! Tekirdağ'da 'izinsiz kazı' operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalandılar! Tekirdağ'da 'izinsiz kazı' operasyonu: 3 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:22

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Kasım 2024 günü Saray ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi’nde yapılan denetimlerde, R.K., Y.Ö. ve N.T. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, bir jeneratör, kazma, kürek, testere, balyoz, pense, 10 metre uzunluğunda üçlü priz, 30 metre uzunluğunda uzatma kablosu, 70 metre uzunluğunda halat ve 5 litre benzin dolu bidon ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #tekirdağ #izinsiz kazı

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