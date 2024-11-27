Ev ve iş yerlerine baskın! Ardahan merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: Gözaltılar var...
Ardahan merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda borçluların isimlerinin bulunduğu 7 ajanda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca 20 adet fişek ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Ardahan
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- ORC'den çarpıcı 'Karadeniz' anketi
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Kozan'da hasat başladı: 40 ton rekolte bekliyoruz
- Narin'in cesedini böyle saklamış!
- En sağlıklı sebze seçildi: Türkiye'de yetişiyor