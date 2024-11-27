Ev ve iş yerlerine baskın! Ardahan merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: Gözaltılar var...

Ardahan merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerine baskın! Ardahan merkezli 3 ilde 'tefeci' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:58

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilde 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda borçluların isimlerinin bulunduğu 7 ajanda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca 20 adet fişek ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Ardahan

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