Bitlis'te TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü

Bitlis'in Buzlupınar mevkisinde TIR'ın devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybederken taşınan 300 kurbanlık koyundan 150'si öldü.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:21
Abone Ol google-news

Bitlis-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde saat 10.00 sıralarında Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken hayatını kaybeden sürücü otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR bitlis koyun

İlgili Haberler

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında Suriyeli itirafı: Babamın koyunları var, 'çoban bulamıyorum' diye söyleniyor

Çavuşoğlu'ndan canlı yayında Suriyeli itirafı: Babamın koyunları var, 'çoban bulamıyorum' diye söyleniyor
Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldı

Denizlispor'un antrenman sahasında koyun otlatıldı
Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

En Çok Okunan Haberler