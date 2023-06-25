Bitlis'te TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:21

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:56

Bitlis-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde saat 10.00 sıralarında Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken hayatını kaybeden sürücü otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.