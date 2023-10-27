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Bitlis'te toprağa gömülü silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Hizan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:26
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyü kırsalında arama yaptı.

Aramalarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 3 bin 517 adet 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen ve delil niteliği taşıyan malzemeler incelenmek üzere Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğerlerinin imha edildiği kaydedildi.


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