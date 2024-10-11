Bitlis'te 'uyuşturucu' operasyonu: 9 tutuklama

Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Bitlis'te 'uyuşturucu' operasyonu: 9 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:26

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur ilinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekât timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Bitlis merkezde 2, Tatvan’da 5, Ahlat’ta 1 ve Burdur’da 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 142.4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldığı ifade edildi.


Etiketler: #amfetamin #bitlis

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