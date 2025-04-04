Bitti sanılmıştı, yeniden başlıyor: Balkanlardan Türkiye'ye kar geliyor!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:50

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:55

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkilemeye başlıyor.

Meteoroloji uzmanları, pazar gecesinden itibaren ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yer yer kar yağışı olacağını açıkladı.

Soğuk havanın, özellikle iç ve doğu bölgelerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olacağı, diğer bölgelerde ise zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor.

TARİH VERİLDİ

Soğuk hava dalgasının, önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği ve pazartesi günü itibarıyla bazı bölgelerde kar yağışlarının artacağı belirtiliyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, güncellediği hava modellerinde Türkiye'nin son kez kutuplardan gelecek bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak.