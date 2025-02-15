Yemelere doyamayacağınız enfes bir Balkan lezzeti: Arnavut böreği tarifi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:38

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:38

Arnavut Böreği, Balkanlar’ın en sevilen ve lezzetli tariflerinden biridir. Yufka ve iç harcının mükemmel uyumu sayesinde hem doyurucu hem de enfes bir lezzet sunar. Özellikle ince yufkalarla yapılan bu börek, içine konan kıyma, peynir ve sebzelerle çeşitlendirilerek her damak zevkine hitap eder. Peki, yemelere doyamayacağınız bu enfes Balkan lezzeti nasıl yapılır? İşte, Arnavut böreği tarifi...

ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yufka

300 gram kıyma

1 adet soğan (doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Yufkaların arasına sürmek için sıvı yağ

ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI

İlk olarak kıymayı bir tavada, biraz sıvı yağ ile kavurun.

Ardından doğranmış soğanı ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Kıymalar ve soğanlar iyice kavrulduktan sonra, tuz ve karabiberi ekleyin.

Karıştırarak ocaktan alın.

Yufkaları birer birer açın.

Her bir yufkanın altına sıvı yağ sürün.

Yufkanın her iki kenarını ortada birleştirerek, yufkayı biraz katlayın.

Bu, böreğin kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır.

Hazırladığınız kıymalı harcı, yufkanın ortasına eşit şekilde yerleştirin.

Ardından yufkayı rulo şeklinde sarın ve ucu kapalı olacak şekilde ortadan ikiye bölün.

Şekil verdiğiniz böreği, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Arnavut Böreğiniz fırından çıktıktan sonra, 5-10 dakika kadar dinlendirin ve dilimleyerek sıcak servis yapın.

Yanında yoğurt ile harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Not:

Arnavut Böreği tarifi, farklı iç harçlarla da yapılabilir. Peynir, ıspanak veya patates gibi malzemelerle de zenginleştirilebilir.