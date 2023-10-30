Depremzede kadınlar, 100. Yıl için 100 dilek feneri uçurdu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:03

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kırıkhan ilçesi de Cumhuriyet Bayramı’nın doyasıya kutlandığı noktalardan biriydi. Kırıkhan ilçesinde bir araya gelen 100 depremzede kadın günün anlam ve önemine binaen 100 dilek feneri uçurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aslı Zenci, "Türk Milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi Cumhuriyet’in ilanı ile taçlanmıştır. Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük bir eseridir. Cumhuriyet kadına armağandır. Cumhuriyet en çok kadının hakkıdır. Biz kadınlar; cumhuriyetle kazandık özgür kimliklerimizi. Cumhuriyetle eşitlendik. Cumhuriyetle eğitim aldık. Cumhuriyetle seçtik, seçildik. Cumhuriyetle çalışma hayatına adım attık. Cumhuriyetle ayakları yere basan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kadınlar olduk. Cumhuriyet kadın demek, çocuk demek. Cumhuriyet kadınıyla erkeğiyle el ele, omuz omuza çalışmak, üretmek, Cumhuriyet’in kazanımlarıyla övünmek demek. Hataylılar olarak bu depremden çok zarar gördük. Bu zor günümüzde bizlere koşup gelen milletimizle cumhuriyet çatısı altında kocaman bir bütün haline geldiğimizi gördük. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik bizi ayağa kaldıracaktır. Bu şehrin hayallerini, umutlarını, beklentilerini dile getirerek; yitirdiğimiz canlarımızı dualarımıza katarak Cumhuriyet’imizin 100.yılına özel 100 dilek fenerini gökyüzüne göz yaşları gibi akıtıyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun bu coşku hiç dinmesin. Cumhuriyet’imizin kurucusu yüzyılın lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.