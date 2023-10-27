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Depremzede çocuklara ücretsiz protez takılacak

Adana’da Çukurova Üniversitesi, depremde uzuvlarını kaybeden çocuklar için Çocuk İyilik Merkezi’ni açtı. Merkezde çocuklara psikolojik, ortopedik protez ve rehabilitasyon hizmetleri ücretsiz olacak.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00
Depremzede çocuklara ücretsiz protez takılacak
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Merkezin geçici binasının açılışına Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Hüsnü Özyeğin Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşecan Özyeğin Oktay katıldı.

(Hüsnü Özyeğin & Meryem Tuncel)

Prof. Dr. Tuncel, “Bu merkezin başarısı, toplumun birlik ve dayanışması ile mümkün olacaktır” dedi. Merkezin kurulmasına destek veren Hüsnü Özyeğin ise “Destekçisi olmaktan büyük gurur duyduğumuz, ulusal ve uluslararası pek çok kurumun ve bilim insanının sadece çocukların yararı için birlikte çalışacağı bu projenin bilimin ışığında çok paydaşlı bir yapı olarak hayata geçirilmesi çok değerli” diye konuştu.

Merkezin kurulmasına Fiba Grubu, Hüsnü Özyeğin Vakfı, ulusal ve uluslararası tıp dernekleri destek verdi. Çocuk İyilik Merkezi’ne 6 Şubat depremlerinden etkilenen, 21 yaşından gün almamış olanlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.


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