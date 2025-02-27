BM'den Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Birleşmiş Milletler'den (BM) açıklama geldi. Açıklamada, Genel Sekreter António Guterres'in çağrıyı 'umut kıvılcımı' olarak nitelendirdiği paylaşıldı.
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” mesajı DEM Partili İmralı heyeti tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Öcalan'ın çağrısı ile ilgili Rudaw'ın sorusuna yanıt veren BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü Stéphane Dujarric, mesajla ilgili şunları söyledi:
"Genel Sekreter bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.
Bu, uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümü için bir umut kıvılcımıdır."
Etiketler: #Abdullah Öcalan #BM #Terör örgütü
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