Böceğin ısırdığı 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 23:35
Böceğin ısırdığı 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti
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Olay, gündüz saatlerinde Böcekli beldesinde meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü.

Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu. Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi.

Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi. İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çoçuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Gökçe'nin ölüm nedeni otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak.

Minik Gökçe'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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