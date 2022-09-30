Böcek ilacı kabusu: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir aile, gece evlerini ilaçladıktan sonra uyudu. Evde yaşayan 5 kişi rahatsızlanarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. 11 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katında, 27 Eylül günü; gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı.
Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen babaları evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.
11 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
İlaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
"KOŞARAK TEKRAR YUKARI ÇIKTI"
Olayı anlatan Nuri Yılmaz, “Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendileri de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11’di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi” diye konuştu.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İsmail Küçükkaya'dan Erdoğan'a tepki
- 'Şahin, Hakan ve Selvi'de nerede o yürek?'