Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:00
Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı haberleri

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