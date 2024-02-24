Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:21
Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yapılan denetimlerde 13 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kırklareli haberleri göçmen haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri düzensiz göçmen haberleri

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 20’si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen kaçakçılığı davasında yargılanıyorlar... İstenen ceza belli oldu!

Göçmen kaçakçılığı davasında yargılanıyorlar... İstenen ceza belli oldu!
Aralarında çocuklar da var... Bodrum’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!

Aralarında çocuklar da var... Bodrum’da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'den dikkat çeken İstanbul araştırması: 'Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir'

AKP'den dikkat çeken İstanbul araştırması: 'Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir'
AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi

AKP standını ziyaret etti! Ekrem İmamoğlu’na üyelik teklifi
İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...

İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...
Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra ilk kez paylaşım yapıldı!
İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'

İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'
Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ata Demirer’in gösterisinde gözlükleriyle geceye damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak
Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!

Tiran gezisi ile ilgili her şey… Türklere Avrupa’da vizesiz kapılarını açan şehir!