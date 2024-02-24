Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yapılan denetimlerde 13 kaçak göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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