Bodrum açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yasadışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki ayrı lastik bottaki 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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