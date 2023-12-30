Bodrum açıklarında 57 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 57 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Aralık saat 02.50 ve 08.40’ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 57 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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