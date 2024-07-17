Fethiye açıklarında 73 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Ekiplerce, fiber karinalı lastik bottaki 3'ü çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
12'Sİ ÇOCUK 39 KİŞİ YAKALANDI
İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta ise 12'si çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- 'Soruyoruz, çıkıp özür dileyecek mi?'
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Laik bilimsel eğitim çöktü