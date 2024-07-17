Fethiye açıklarında 73 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 23:20
Fethiye açıklarında 73 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, fiber karinalı lastik bottaki 3'ü çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

12'Sİ ÇOCUK 39 KİŞİ YAKALANDI

İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta ise 12'si çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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