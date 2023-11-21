Bir haftada 739 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:57
Bir haftada 739 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım tarihlerinde kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalar kapsamında 739 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.


Kırklareli kaçak göçmen

İlgili Haberler

Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı

Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı
Yunanistan'dan itilen 72 kaçak göçmen kurtarıldı!

Yunanistan'dan itilen 72 kaçak göçmen kurtarıldı!
Sakarya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

En Çok Okunan Haberler