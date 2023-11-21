Bir haftada 739 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 739 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım tarihlerinde kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler çalışmalar kapsamında 739 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.
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