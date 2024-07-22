Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:23
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 7-21 temmuzda yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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