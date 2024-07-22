Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 10 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:24

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 7-21 temmuzda yapılan operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.