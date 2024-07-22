Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, can salları içerisindeki 42 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerin tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:15
Datça'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.05'te Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salında bulunan 13'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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