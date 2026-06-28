Bodrum'daki kaza iş yerinin kamerasına yansıdı: Can kaybı 2'ye yükseldi

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.C. yönetimindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp (52) yönetimindeki 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı. Yüp ile yanındaki Gülistan Variş (30), yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletten yola savruldu. Taksi ise, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Murat Yüp, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede tedaviye alınan Gülistan Variş de hayatını kaybetti. Variş'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.