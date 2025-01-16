Bodrum direniyor: 'Ya liman ya hayat'

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde yapımı süren Sahil Güvenlik Limanı’na yurttaşlar tepkili. Projeyi gizlemek amacıyla çakılan tahta perdeleme yurttaşlar tarafından yıkıldı.

Bodrum direniyor: 'Ya liman ya hayat'
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Ece İçmez
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:13

Bodrum Turgutreis’te yapılması planlanan sahil güvenlik limanına karşı tepkiler sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kent Konseyi, TMMOB, Muğla Barosu, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve yurttaşlar inşaatı başlayan sahil güvenlik limanı yanında “ya liman ya hayat” eylemi yaptı.

Mandalinci, Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı Projesi ile ilgili projenin yer seçiminde ciddi hatalar olduğunu belirterek “Liman projesinin yerinin ne kadar yanlış bir seçim olduğu ortada. Burada toplanan yurttaşlar, sahil güvenlik teşkilatımıza ya da devletimize karşı değil, itirazımız yalnızca projenin büyüklüğüne ve yer seçimine yönelik” ifadelerini kullandı.

Başkan Mandalinci, projenin yer ve ölçek sorunlarını çözmek için Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, “24 Aralık’ta Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile, 25 Aralık’ta ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görü ştük. Bakanlarımızdan projenin durdurulmasını ya da ölçeğinin küçültülmesini talep ettik. Ancak 25 Aralık’tan bu yana olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadık” dedi.


Etiketler: #Bodrum

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