Bodrum’da hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:38

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:38

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından İskele Meydanı'nda bu yıl 9’uncusu düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. 5 Karadenizli sanatçının yer aldığı festivalde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı. Festivale CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

PROTOKOLDEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Muğla ve Bodrum’un hoşgörü kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Güzel memleketimizin her köşesinden birçok vatandaşımız Bodrum’da, Muğla'da hep birlikte kardeşçe yaşıyorlar. Laz’ı, Çerkez’i, Kürt’ü, Türk’ü, yabancı vatandaşlarımız. Kim Türk kimliği taşıyorsa hepsine kucaklarımızı açıyoruz. Muğla’mız, Bodrum’umuz hoşgörü kenti" diye konuştu.

Festivalde konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de “Sizler mutluysanız biz de mutluyuz Bodrum mutluysa, ülkemiz de mutlu. Birlik ve beraberliğiniz daim olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kültür ile bağ kurulduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "Hamsi Festivali, sadece bir lezzet festivali ya da bir kültürün tanıtıldığı festival değil aynı zamanda kültürlerin harman olduğu vatandaşlarımızın sosyalleştiği, gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız halkımızın iç içe kültürel bağ kurduğu çok önemli organizasyonlardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yener Çelik ise "Birliğin, hoşgörünün kenti olan Bodrum’da Karadeniz'i gün olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından festivalimize gelenler var. Bodrum başka bir kent. Bu kente aşığız" dedi.