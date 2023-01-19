Bodrum eski AKP İlçe Başkanı Yılmaz Algül'ün oğlu 19 yaşında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:13

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:13

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelde akşam yemeğinden sonra dün akşam saat 22.00 sıralarında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan Bulut Algül, aniden fenalaştı.

(Bulut Algül - Yılmaz Algül)

Oğlunun yere yığıldığını gören eski AKP Bodrum İlçe Başkanı ve turizmci Yılmaz Algül, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut Algül, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulut Algül yaşamını yitirdi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Bulut Algül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Bulut Algül'ün cenaz esinin yarın ikindi namazına müteakip Kerem Aydınlar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.



