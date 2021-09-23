Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı!
Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tarım arazilerine sıçradı.
Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Dirmil mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tarım arazilerine sıçradı.
TARIM ARAZİLERİNE SIÇRADI!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 23, 2021
Bodrum'da makilik alanda korkutan yangın
Dirmil mevkiinde bugün saat 21:00 sıralarında makilik alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen ve tarım alanlarına da sıçrayan yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve orman işçileri tarafından müdahale edildi. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kontrol altına alınamadı. Alevlerin Tilkicik koyundaki otellere yakın olduğu bilgisi verildi.
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