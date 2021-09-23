Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı!

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tarım arazilerine sıçradı.

ANKA
23 Eylül 2021 Perşembe, 22:06
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı!
Abone Ol google-news

Bodrum'un Yalıkavak mahallesi Dirmil mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile tarım arazilerine sıçradı. 

Dirmil mevkiinde bugün saat 21:00 sıralarında makilik alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen ve tarım alanlarına da sıçrayan yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve orman işçileri tarafından müdahale edildi. Ancak bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kontrol altına alınamadı. Alevlerin Tilkicik koyundaki otellere yakın olduğu bilgisi verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler