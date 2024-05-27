Bodrum’da 10’u çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:20

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:21

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberindeki 10 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.