Bodrum’da 10’u çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:20
Bodrum’da 10’u çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberindeki 10 çocuk kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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