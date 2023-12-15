Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 19 kaçak göçmen de yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:06
Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Aralık saat 05.30’da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekipler aynı tarihte saat 21.45’te Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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