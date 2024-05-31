Göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü, 4 kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Denize düşüp kaybolan 6 kaçak göçmenden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:26
Göçmenleri taşıyan bot batma tehlikesi geçirdi: 2 ölü, 4 kayıp
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında saat 02.36’da içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin, 6 arkadaşının denize düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 1’er İnsansız Hava Aracı (İHA), 3 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada göçmenlerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


muğla haberleri Bodrum haberleri göçmen haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri

İlgili Haberler

Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü
ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı

ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı
18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!

18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu
Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!

Ülke tarihinin en büyük boşanma davası: Eski eşine rekor tazminat kararı!
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’
Özgür Özel'den 'hançer' yanıtı: 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'

Özgür Özel'den 'hançer' yanıtı: 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı