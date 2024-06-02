Dikili açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 40 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 03.50'de, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik botu bulunan 19'u çocuk 40 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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