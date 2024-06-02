Dikili açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 40 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:50
Dikili açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 03.50'de, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. 

Bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik botu bulunan 19'u çocuk 40 kaçak göçmeni yakaladı. 

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


dikili haberleri kaçak göçmen haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı
Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler