Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

Edirne'de polisin bir araçta yaptığı aramada 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:36
Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan hafif ticari araçla kaçak göçmenler geleceği bilgisine ulaştı.

TEM Otoyolu'nun Edirne kesiminde durdurulup kontrol edilen araçta 8 kaçak göçmen ile araç sürücüsü M.T., yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tel kesme makası ele geçirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen M.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

 

 

 


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