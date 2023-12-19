Bodrum’da 28 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 kaçak göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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