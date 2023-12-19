Bodrum’da 28 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:12
Bodrum’da 28 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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