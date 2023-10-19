Bodrum’da 42 kaçak göçmen kurtarıldı, 29’u yakalandı

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:25

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:25

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında motor yat içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli motor yat durdurularak içerisindeki 29 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.