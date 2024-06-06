Bodrum’da 7’si çocuk 41 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 7’si çocuk 41 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:47
Bodrum’da 7’si çocuk 41 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 kaçak göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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