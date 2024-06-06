Bodrum’da 7’si çocuk 41 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:47

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 34 kaçak göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.