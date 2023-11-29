Bodrum'da çifte cinayet! Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:03

İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, dün saat 16.00 sıralarında Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu.

Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.