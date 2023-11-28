Bodrum'da vahşet... Anne ile kızının cesedi çarşafa sarılı halde bulundu!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sarp arazide, Rus uyruklu anne ve kızı olarak değerlendirilen 1'i çocuk, diğeri kadın 2 ceset bulundu.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 20:04
Bodrum'da vahşet... Anne ile kızının cesedi çarşafa sarılı halde bulundu!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkii Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, bugün akşam saatlerinde 2 ceset bulundu.

Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi.

Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı. Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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