Tekstil atölyesinin deposunda korkutan yangın!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:17
Tekstil atölyesinin deposunda korkutan yangın!
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Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.


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